Новосибирская область присоединилась к рекомендациям по ношению масок

Власти Новосибирской области вслед за соседними регионами рекомендовали жителям носить маски в общественном транспорте из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство региона.

За последнюю неделю в регионе выявили более 1199 новых случаев COVID-19. Наиболее активный прирост наблюдается в районах области. Также растет число случаев ОРВИ.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, за последние сутки выявлено 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. В пик заболеваемости в феврале в регионе регистрировали более 3 тысяч случаев за сутки.

По итогам заседания оперативный штаб принял решение рекомендовать использование масок в общественном транспорте, а работникам учреждений, активно взаимодействующим с гражданами на рабочих местах.

Ранее власти Республик Алтай, Бурятия и Тыва рекомендовали гражданам носить маски в общественных местах. Инфекционист ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков спрогнозировал пик волны коронавируса на конец августа.