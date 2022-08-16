Компания Henkel выставила российские активы на продажу

Немецкая компания Henkel продаст свои российские предприятия, в том числе завод по производству сухих строительных смесей в Челябинской области.

В отчетности компании за первое полугодие 2022 года указывается, что Henkel оценивает убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро, из которых 88 миллионов — ущерб деловой репутации, а остальное приходится на заводы, оборудование и товарные знаки.

Henkel объявила об уходе из России в апреле этого года. Всего у концерна 11 предприятий в России. Самый крупный завод работает в поселке Роза Коркинского района Челябинской области, он производит сухие строительные смеси под маркой Ceresit.

Также компания выпускает бытовую химию, косметику, средства личной гигиены, клеевые материалы, ей принадлежат торговые марки Persil, Fa, Dial, «Момент» и ряд других известных в России брендов.