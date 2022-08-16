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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Представлен новейший автомат Калашникова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

Обновленные автоматы Калашникова двухсотой серии представили на форуме «Армия-2022» — АК-205 получил сразу несколько важных изменений.

Так, главными отличиями новинки являются измененный приклад, снизивший общую массу оружия, а также двухсторонний флажок предохранителя, заметно превосходящий по удобству устаревший вариант.

Еще одним характерным отличием модернизированной версии легендарного автомата стала новая эргономичная пистолетная рукоятка. Оружие является развитием АК-200. До этого в серии были выпущены АК-203 и АК-204.

Фактически, АК-205 представляет собой укороченную версию АК-200 под патрон 5,45x39 миллиметра. При этом АК-200 был создан на базе АК-74М.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

turan601

кто заместил? что заместили? как заместили? да народ и так схавает

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

shidoshi

маразм куда катится эта страна