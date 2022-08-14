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Россия соберет рекордный урожай зерна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Урожай зерновых в России в 2022 году может достигнуть рекордных 145 миллионов тонн, сообщил директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

«Рекордно высокий, около 145 миллионов тонн всего, а пшеницы — 95 миллионов. Это будет абсолютный рекорд», — цитирует ТАСС Рылько.

Говоря о возможных рисках для урожая, директор института отметил позднюю уборку. Из-за возможного ухудшения погоды в регионах Центральной России и Поволжья аграрии могут потерять часть урожая, кроме того, возможно снижение его качества.

По данным Росстата, опубликованным в феврале, в 2021 году урожай зерновых в РФ составил 121,3 миллиона тонн. В конце июля министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в РФ в 2022 году на уровне 130 миллионов тонн, отметив, что это станет «одним из лучших результатов в истории страны».

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