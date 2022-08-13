Пассажирка скорой помощи погибла в Красноярском крае

Пассажирка автомобиля скорой помощи погибла, еще два человека пострадали в результате столкновения машины с грузовиком в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 1006-километре трассы Р-255 «Сибирь» в субботу. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ, выезжая со стороны села Большие Ключи, не предоставил преимущество в движении грузовику Scania.

«В результате аварии погибла пассажирка УАЗа. Кроме того, пострадали водитель и еще одна пассажирка отечественного автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что погибшая — сотрудница скорой помощи. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.