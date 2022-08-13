Пассажирка скорой помощи погибла в Красноярском крае

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Пассажирка автомобиля скорой помощи погибла, еще два человека пострадали в результате столкновения машины с грузовиком в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП произошло на 1006-километре трассы Р-255 «Сибирь» в субботу. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ, выезжая со стороны села Большие Ключи, не предоставил преимущество в движении грузовику Scania.
«В результате аварии погибла пассажирка УАЗа. Кроме того, пострадали водитель и еще одна пассажирка отечественного автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что погибшая — сотрудница скорой помощи. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.
shidoshiБоже и это когда то было президентом ....))))
correctorМир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..
turan601за него даже кремлеботы боятся вписываться
Grossmeister38rusКак насчет своей судьбы ? Когда был был вторым человек в стране , а сейчас....