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Писателя Салмана Рушди ранили во время лекции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ActuaLitt / CC BY-SA 2.0

Британский писатель Салман Рушди был ранен во время лекции в Нью-Йорке. Мужчина прорвался на сцену и начал наносить удары писателю ножом.

Нападавшего удалось обезвредить, однако 75-летний Рушди получил ранения в живот и шею. В настоящий момент писатель находится в реанимации, у него серьезные повреждения печени, руки, он может потерять глаз.

Полиция идентифицировала нападавшего — им оказался 24-летний Хади Матар из города Фэйрвью штат Нью-Джерси. Известно, что он прошел на мероприятие по билету, как и остальные зрители, передает Associated Press.

Салман Рушди неоднократно получал угрозы из-за своего изданного в 1988 году роман «Сатанинские стихи», которое многие мусульмане расценивают как богохульство. За убийство писателя иранский фонд предложил вознаграждение в 3 миллиона долларов.

В 1991 году японский переводчик книги был заколот насмерть, на итальянского переводчика напали с ножом, но он выжил. В 1993 году в норвежского издателя «Сатанинских стихов» трижды стреляли, однако его спасли.

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ЧП #Криминал #Искусство
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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

corrector

Мир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

Grossmeister38rus

Как насчет своей судьбы ? Когда был был вторым человек в стране , а сейчас....