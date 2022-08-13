Писателя Салмана Рушди ранили во время лекции

Британский писатель Салман Рушди был ранен во время лекции в Нью-Йорке. Мужчина прорвался на сцену и начал наносить удары писателю ножом.

Нападавшего удалось обезвредить, однако 75-летний Рушди получил ранения в живот и шею. В настоящий момент писатель находится в реанимации, у него серьезные повреждения печени, руки, он может потерять глаз.

Полиция идентифицировала нападавшего — им оказался 24-летний Хади Матар из города Фэйрвью штат Нью-Джерси. Известно, что он прошел на мероприятие по билету, как и остальные зрители, передает Associated Press.

Салман Рушди неоднократно получал угрозы из-за своего изданного в 1988 году роман «Сатанинские стихи», которое многие мусульмане расценивают как богохульство. За убийство писателя иранский фонд предложил вознаграждение в 3 миллиона долларов.

В 1991 году японский переводчик книги был заколот насмерть, на итальянского переводчика напали с ножом, но он выжил. В 1993 году в норвежского издателя «Сатанинских стихов» трижды стреляли, однако его спасли.