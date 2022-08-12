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Китайский министр предостерег от вражды с 1,4 млрд человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Вражда с 1,4 миллиарда жителей Китая добром не закончится, заявил министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И на брифинге в пятницу.

Глава МИД Китая прокомментировал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, за которым следил весь мир. В тот же день Китай начал крупные военные учения возле острова.

«Преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев — бесполезна и никогда не закончится хорошо», — приводятся слова Ван И на сайте МИД Китая.

Он добавил, что США выпустили ложную информацию, чтобы оправдать визит Пелоси. «Мы сразу указали, что ее действия — крайне вопиющи и серьезно нарушают принцип "одного Китая", подрывают суверенитет страны и серьезно попирают нормы международных отношений», — отметил министр.

По его мнению, США допустили три основные ошибки: грубое вмешательство в дела Китая, поддержка сил «независимости Тайваня» и преднамеренный подрыв мира в регионе. 

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Топ комментариев

PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...