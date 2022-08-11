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Самую дорогую торговую улицу нашли в Иркутске

Источник:
РБК
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Фото: tak.wing / CC BY-SA 2.0

Самая дорогая торговая улица находится в Иркутске — улица Урицкого, аренда на ней стоит 32 тысячи рублей за квадратный метр, это старинная и центральная улица города, по данным исследования консалтинговой компании SRG.

Дорогими улицы стали не просто так. Это главные улицы городов, где расположены туристические объекты. 

На втором месте проспект Ямашева в Казани (31 тысяча рублей), третье делят проспект Революции в Воронеже и Советский проспект в Кемерово (25 тысяч рублей).

В первую пятерку также входят проспект Карла Маркса в Кемерово (24 тысячи) и проспект Мира в Омске (22 тысячи). Новосибирск занимает девятое место. На Красном проспекте средняя ставка на аренду составляет 20 тысяч рублей.

Рейтинг включает 14 городов-миллионников за исключением Москвы и Санкт-Петербурга и 42 города с населением до 1 миллиона жителей и с максимально развитыми рынками стрит-ретейла. Города ранжированы по максимальной запрашиваемой ставке аренды в первом полугодии 2022 года без учета НДС.

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Экономика #Торговля #Иркутск #Омск #Кузбасс #Новосибирск
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