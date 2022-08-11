Китайский «Форсаж» вышел в кинотеатрах

Фильм «Форсаж: Китайский дрифт» вышел в прокат в российских кинотеатрах. Среди других премьер — американский фильм ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва», триллер «Вышка», а также повторный релиз советской драмы «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж».

В центре сюжета «Форсажа» команда гонщиков. Они берут в команду геймера, который мастерски играет в симулятор гонок, чтобы победить в чемпионате. Мировая премьера драмы состоялась в январе 2021 года, рейтинг IMDb: 4.70.

Хоррор «Дитя тьмы: Первая жертва» рассказывает о сбежавшей из психиатрической больницы, девушке Лине. Она направляется в Америку, выдавая себя за Эстер, пропавшую дочь богатой семьи. В качестве Эстер она сталкивается с неожиданным препятствием — приемная мама намерена бороться за жизнь своей семьи и победить во что бы то ни стало.

Фильм «Вышка» — история экстремалки Бекки. После гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Героиню ждет последнее восхождение — вместе с подругой Бекки забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга.

Фильм Андрея Кончаловского 1967 года «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» — история любви кроткой и гордой Аси-хромоножки к непутевому шоферу Степану.