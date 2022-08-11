Обнаружен новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

Ученые обнаружили в России новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Его опасность предстоит определить.

Штамм «дельта» был описан в конце 2020 года, некоторое время он доминировал в мире. В 2021 году его вытеснил более заразный, но с легким течением «омикрон». В июле исследователи Института гриппа из Санкт-Петербурга обнаружили необычные гибридные вирусы.

«Опасен ли недавно открытый "русский дельтакрон", еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной "дельты" есть способность поражать легкие, которая ослабла у "омикрона", но как это передастся гибриду?» — отметил в интервью РБК американский генетик Дмитрий Прусс.

По словам ученого, ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен, поэтому, вероятнее всего, его родина — Россия. Он посоветовал российским медицинским организациям усилить отслеживание новых штаммов и загружать отчеты в мировые базы.

В среду в России выявили почти 24 тысячи заболевших коронавирусом, это максимум с конца марта.