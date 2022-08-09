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Комедия «Бедный олигарх» про богача под санкциями выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Сериал «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным в главных ролях выйдет 22 августа на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Главный герой «Бедного олигарха» — владелец нефтяной компании Виктор Гнида. Он устраивает приемы в роскошном особняке под Лондоном, снимается для обложки Forbes, пьет дорогое шампанское.

Но уже на третьей минуте первой серии дворецкий сообщит Виктору, что тот попал в санкционный список, а все деньги и активы, которые он много лет выводил в Великобританию арестованы. Русскому олигарху приходится экономить оставшиеся деньги, обходиться без прислуги, просить в долг у родственников.

Комедийный тандем олигарха и его дворецкого составили актеры Владимир Сычев и Максим Лагашкин. Вместе с ними в «Бедном олигархе» играют Роман Васильев, Карен Арутюнов, Клара Бела Балде, Ола Кейру, Александр Яцко, Екатерина Волкова, Григорий Сиятвинда и другие.

Сериал «Бедный олигарх» будет выходить с 22 августа в 20.00 на ТНТ.

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