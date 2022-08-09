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Тур в Таиланд за 793 тысячи рублей запустили из Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Туроператор Anex Tour запустил тур в Таиланд из Красноярска за 793 тысячи рублей за восемь дней на двоих человек, сообщается на сайте оператора.

Туроператор запустил пакетные туры в Таиланд не только из Москвы, но и из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Красноярска. Все перелеты будут стыковаться через Москву.

Туры из Москвы стартуют от 166 тысячи рублей за 11 ночей в Пхукет на двоих в отель 3* на базе завтраков. Из Новосибирска стоимость тура составит от 307 тысяч рублей за двоих 11 ночей в Паттайе. Стоимость в отеле 3* с завтраками на острове Пхукет, из Красноярска будет начинаться от 793 тысяч рублей за восемь ночей.

«Кто туда полетит за такие деньги? Это при том, что из Новосибирска туры в Таиланд стоят уже 300 тысяч, но все равно... Даже на Мальдивы дешевле!», — написала в телеграм-канале автор красноярского тревел-блога KJA Диана Шаталова.

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Жизнь #Туризм #Красноярск
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