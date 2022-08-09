Сто агентов ФБР ворвались в резиденцию Трампа

Как минимум сотня агентов ФБР участвовали в обыске имения Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Post со ссылкой на свои источники.

По словам источника, к дому Трампа подъехали бронированные автомобили Журналисты говорят, в Мар-а-Лаго вошли «по меньшей мере 100» агентов ФБР. Агенты спецслужбы искали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома.

«Персонал — в ужасе», — приводит издание его слова источника, который сравнил произошедшее со сценой из «Крепкого орешка»

В феврале этого года сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) уже изымали у экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.