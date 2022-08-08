Атомный терроризм: чем грозят обстрелы Запорожской АЭС?

Украинская артиллерия обстреляла территорию Запорожской АЭС из ракетных установок «Ураган», осколки упали в непосредственной близости от действующего энергоблока станции. Эксперты предупреждают, что повреждение реакторной зоны грозит ядерной катастрофой, сравнимой с чернобыльской аварией.

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища вблизи города Энергодар Запорожской области. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. Здесь работают шесть реакторов ВВЭР-1000. Ежегодно станция генерирует около 40 миллиардов кВт/ч электроэнергии — это порядка 20% ее производства на Украине.

Что произошло

Украинская артиллерия 7 августа обстреляла Запорожскую АЭС, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар нанесен подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец. Осколки упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

В результате обстрела повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области. На атомной станции произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве, сработала защита.

«Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность пятого и шестого энергоблоков была снижена до 500 МВт», — уточнил Конашенков.

До этого Вооруженные формирования Украины трижды наносили артиллерийские удары снарядами калибра 152 миллиметра по территории Запорожской атомной электростанции 5 августа. Тогда на водородной станции произошло факельное возгорание, по оценке Минобороны РФ, избежать радиационной аварии удалось лишь чудом.

Реакторы и хранилище ядерных отходов

Решение о строительстве АЭС по унифицированному проекту атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР-1000 было принято Советом Министров СССР в 1977 году. Данный тип реакторов на сегодня самый распространенный в мире.

Как и все советские атомные станции данной серии, защита реакторов ВВЭР-1000 позволяет выдержать падение самолета или обстрел тяжелым снарядом. Даже в случае серьезного повреждения у персонала АЭС есть возможность быстро заглушить реакторы, чтобы не допустить утечки радиации.

Реакторы ВВЭР-1000 разработаны в начале 70-х годов. Корпус реактора представляет собой цилиндр из специальной стали весом 324 тонны, установленный в гермооболочку. Внутри находится активная зона с тепловыделяющими сборками, а также системы управления и защиты, которые включают поглощающие стержни.

Однако специалисты отмечают, что атомные станции еще никогда в истории не находились в центре военного конфликта такой интенсивности. При масштабном обстреле герметичность работающего реактора может быть нарушена в считанные секунды, что вызовет катастрофические последствия.

Кроме этого, на территории Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется сухое хранилище отработанного ядерного топлива. В настоящее время под открытым небом в нем хранится 174 контейнера с отработанным ядерным топливом. Случайное попадание снаряда в такой контейнер приведет к мощному выбросу радиоактивных частиц.

Что говорят эксперты и политики

Повреждение любого реактора ВВЭР-1000 в ходе украинских обстрелов может быть сопоставимо с аварией на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, заявил в эфире радио Sputnik эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Эффект будет напоминать взрыв «грязной» ядерной бомбы.

Стоит учитывать, что на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году было два действующих энергоблока, тогда как в составе Запорожской АЭС на сегодня шесть энергоблоков. Это увеличивает риски, отметил специалист. В случае масштабной аварии пострадают огромные территории.

«Вспомните подробности аварии на Чернобыльской АЭС: ветер дул в стороны Европы, Европа тоже пострадала, пострадала и Белоруссия. Все зависит от розы ветров и, конечно, от степени разрушений», — предупредил Марцинкевич.

Опасность прекрасно понимают в Европе — генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что «крайне обеспокоен» обстрелом Запорожской АЭС. На официальном сайте организации он опубликовал обращение, в котором призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного объекта.

«Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой», — подчеркнул глава международной организации.

Обеспокоенность ситуацией продемонстрировал и Кремль — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофическим последствиям для огромной территории. По его словам, Россия рассчитывает, что западные страны повлияют на украинское руководство и заставят Киев прекратить атаки.