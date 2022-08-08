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Атомный терроризм: чем грозят обстрелы Запорожской АЭС?

Источник:
Sibnet.ru
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0
Украинская артиллерия обстреляла территорию Запорожской АЭС из ракетных установок «Ураган», осколки упали в непосредственной близости от действующего энергоблока станции. Эксперты предупреждают, что повреждение реакторной зоны грозит ядерной катастрофой, сравнимой с чернобыльской аварией.

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища вблизи города Энергодар Запорожской области. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. Здесь работают шесть реакторов ВВЭР-1000. Ежегодно станция генерирует около 40 миллиардов кВт/ч электроэнергии — это порядка 20% ее производства на Украине.

Что произошло

Украинская артиллерия 7 августа обстреляла Запорожскую АЭС, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар нанесен подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец. Осколки упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

В результате обстрела повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области. На атомной станции произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве, сработала защита.

Энергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

«Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность пятого и шестого энергоблоков была снижена до 500 МВт», — уточнил Конашенков.

До этого Вооруженные формирования Украины трижды наносили артиллерийские удары снарядами калибра 152 миллиметра по территории Запорожской атомной электростанции 5 августа. Тогда на водородной станции произошло факельное возгорание, по оценке Минобороны РФ, избежать радиационной аварии удалось лишь чудом.

Реакторы и хранилище ядерных отходов

Решение о строительстве АЭС по унифицированному проекту атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР-1000 было принято Советом Министров СССР в 1977 году. Данный тип реакторов на сегодня самый распространенный в мире.

Как и все советские атомные станции данной серии, защита реакторов ВВЭР-1000 позволяет выдержать падение самолета или обстрел тяжелым снарядом. Даже в случае серьезного повреждения у персонала АЭС есть возможность быстро заглушить реакторы, чтобы не допустить утечки радиации.

Реакторы ВВЭР-1000 разработаны в начале 70-х годов. Корпус реактора представляет собой цилиндр из специальной стали весом 324 тонны, установленный в гермооболочку. Внутри находится активная зона с тепловыделяющими сборками, а также системы управления и защиты, которые включают поглощающие стержни.

Однако специалисты отмечают, что атомные станции еще никогда в истории не находились в центре военного конфликта такой интенсивности. При масштабном обстреле герметичность работающего реактора может быть нарушена в считанные секунды, что вызовет катастрофические последствия.

Кроме этого, на территории Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется сухое хранилище отработанного ядерного топлива. В настоящее время под открытым небом в нем хранится 174 контейнера с отработанным ядерным топливом. Случайное попадание снаряда в такой контейнер приведет к мощному выбросу радиоактивных частиц.

Что говорят эксперты и политики

Повреждение любого реактора ВВЭР-1000 в ходе украинских обстрелов может быть сопоставимо с аварией на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, заявил в эфире радио Sputnik эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Эффект будет напоминать взрыв «грязной» ядерной бомбы.

Стоит учитывать, что на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году было два действующих энергоблока, тогда как в составе Запорожской АЭС на сегодня шесть энергоблоков. Это увеличивает риски, отметил специалист. В случае масштабной аварии пострадают огромные территории.

«Вспомните подробности аварии на Чернобыльской АЭС: ветер дул в стороны Европы, Европа тоже пострадала, пострадала и Белоруссия. Все зависит от розы ветров и, конечно, от степени разрушений», — предупредил Марцинкевич.

Опасность прекрасно понимают в Европе — генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что «крайне обеспокоен» обстрелом Запорожской АЭС. На официальном сайте организации он опубликовал обращение, в котором призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного объекта.

«Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой», — подчеркнул глава международной организации.

Обеспокоенность ситуацией продемонстрировал и Кремль — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофическим последствиям для огромной территории. По его словам, Россия рассчитывает, что западные страны повлияют на украинское руководство и заставят Киев прекратить атаки.

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