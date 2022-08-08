Медиков Алтая заподозрили в получении крупных взяток

Главного врача Кош-Агачской районной больницы в Республике Алтай Павла Решетова и двух других медработников задержали по подозрению в получении серьезных взяток, сообщает СУ СК региона.

По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил от учредителя ООО «Данарт» взятку в 400 тысяч рублей.

Взамен он должен был предоставить преимущество, общее покровительство и иное способствование заключению с компанией госконтракта на покупку двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией, обеспечение беспрепятственного принятия товаров и своевременную оплату по контракту.

Уточняется, что учредитель действовал в составе организованной группы совместно с генеральным директором общества.

Аналогичные преступления в разное время совершили двое медработников региона, они получили от предпринимателей 115 тысяч рублей и 200 тысяч рублей.

Уголовное дело также возбуждено по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере организованной группой»). В совершении указанных преступлений подозреваются учредитель и генеральный директор ООО «Динарт», а также другие предприниматели, занимающиеся поставкой и ремонтом медицинского оборудования.

Павел Решетов вину не признал, его заключили стражу по решению Горно-Алтайского городского суда. Других обвиняемых, каждый из которых дал признательные показания, отпустили под подписку о невыезде.

До того, как Решетов возглавил реабилитационный центр, с 2018 по 2019 годы он был министром здравоохранения региона. В суде рассматривается дело еще одного бывшего министра здравоохранения региона Сергея Коваленко и его помощника, им вменяют получение взяток на сумму более 16 млн рублей. Их задержали весной прошлого года.