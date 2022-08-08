Президент Финляндии предсказал экономический кризис в Европе

Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о надвигающемся экономическом спаде в ЕС. Об этом он говорил в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», — цитирует РИА Новости Ниинистё.

Он обратил внимание и на экономические трудности, с которыми уже сталкивается Европа. По мнению президента, европейцы, в том числе жители Финляндии, должны быть готовы к тому, что экономическое положение больше не будет улучшаться каждый год, как все уже привыкли.

Все это может повлиять на концепцию европейского единства, добавил президент, так как теперь Финляндия движется к тому, что «самодостаточность в очень широком смысле становится центральной».

«Это означает самодостаточность в плане безопасности, несмотря на то, что у нас идет процесс вступления в НАТО, и самодостаточность, чтобы было достаточно продовольствия», — заключил Ниинистё.

Так, по итогам июля годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,9%. Наиболее высока она в Эстонии (22,7%), Латвии (21%) и Литве (20,8%). В Финляндии показатель пока остается одним из самых низких в Европе — 7,9%, но и там существенно растут цены на бензин и электроэнергию.