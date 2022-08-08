Третьего сибирского ученого за лето заподозрили в госизмене

Силовики арестовали директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка по делу о госизмене. В учреждении прошли обыски, сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и (ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию) Маслову. Госизмена», — сказал ТАСС собеседник агентства. Шиплюк перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Александр Шиплюк — крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В ИТПМ СО РАН он был заведующим лабораторией «Гиперзвуковые технологии».

Основные научные направления исследований Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

В конце июня был арестован по подозрению в государственной измене и помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.

Также в конце июня Советский районный суд Новосибирска арестовал научного сотрудника Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Дмитрия Колкера, у которого диагностировали четвертую стадию рака. В этот же день его забрали из частной клиники и этапировали в Москву в СИЗО «Лефортово». Он умер 2 июля после того, как был доставлен из СИЗО в гражданскую больницу.