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Третьего сибирского ученого за лето заподозрили в госизмене

Источник:
Sibnet.ru
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Директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк
Директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк
Фото: © ИТПМ СО РАН

Силовики арестовали директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка по делу о госизмене. В учреждении прошли обыски, сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и (ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию) Маслову. Госизмена», — сказал ТАСС собеседник агентства. Шиплюк перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Александр Шиплюк — крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В ИТПМ СО РАН он был заведующим лабораторией «Гиперзвуковые технологии».

Основные научные направления исследований Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

В конце июня был арестован по подозрению в государственной измене и помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.

Также в конце июня Советский районный суд Новосибирска арестовал научного сотрудника Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Дмитрия Колкера, у которого диагностировали четвертую стадию рака. В этот же день его забрали из частной клиники и этапировали в Москву в СИЗО «Лефортово». Он умер 2 июля после того, как был доставлен из СИЗО в гражданскую больницу.

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