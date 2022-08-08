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Зрители отказались от новинок в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зрители российских кинотеатров обошли стороной новинки прошлой недели. Самую большую кассу собрали картины, вышедшие две и три недели назад.

Самую большую кассу в России и странах СНГ собрал мультфильм «Пес-самурай и город кошек». У картины 19,6 миллиона рублей в копилке за уикенд. Лента находится в прокате уже третью неделю.

Вторую строчку по сборам занял комедийный боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом. Фильм показывали только в странах СНГ из-за санкций, но премьера и без России и Белоруссии собрала 14 миллионов рублей.

Далее в топ-5 самых кассовых фильмов попали «Клаустрофобы: Долина дьявола» (вторая неделя проката), российская комедия «Нахимовцы» (вторая неделя проката) и отечественная драма «Одна» (восьмая неделя проката).

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