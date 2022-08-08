Второй сезон сериала «Короче» стартует на ТНТ

Сериал «Короче» состоит из набора комедийных скетчей о жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются простые 30-летние люди. Второй сезон стартует на ТНТ с 8 августа.

Главную роль в сериале играет Борис Дергачев. Во втором сезоне свою историю с ним будет рассказывать Марина Васильева, вместе с которой в сериал добавится женский взгляд.

Пока главный герой (Дергачев) пытается построить отношения с девушкой, которую, как ему кажется, он любит по-настоящему, Лена (Васильева) борется с комплексами, знакомится с парнями и ищет «того самого».

Оба героя стоят на пороге нового жизненного этапа под названием «серьезные отношения» и ищут ответы на извечные вопросы: как жить, как не сойти с ума на работе, как дружить, как найти вторую половинку и общий язык с родителями.

Скетчи из сериала «Короче» стали очень популярны в TikTok. Второй сезон будет выходить на ТНТ с 8 августа в 20.00.