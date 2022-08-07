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Госуслуги начали прием заявок на отсрочку от армии для IТ‑специалистов

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Госуслуга начали прием заявок на отсрочку от армии для IТ-специалистов. . Заявки принимаются до 11 августа, сообщит пресс-служба Минобороны Росс

Получить отсрочку могут россияне в возрасте с 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору полный рабочий день и имеют высшее образование по профилю IТ. При этом сотрудник должен быть в штате компании не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Если стаж сотрудника меньше, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

В министерстве обороны «Российской газете» объяснили, как будет работать порядок освобождения специалистов.IT-компании сами составляют списки сотрудников, которых освободят от службы в армии. Уже готовые списки фирмы отправят в минцифры — либо через портал госуслуг, либо привезут туда лично, объяснили

Минцифры, в свою очередь, получив такие списки, их проверит. Но проверять будут не тех, кто внесен в эти списки, а проверят организации - имеет ли право компания на льготы для своих сотрудников.

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corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

Удавиков

Я не понимаю, почему наши стесняются копировать актуальное и улучшать на будущее.

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?

Nik3316

т.е. большая часть населения планеты не здравомыслящие?