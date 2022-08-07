Путин после разговора с Эрдоганом встретился с Кадыровым

После переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин и Кадыров обсудили положение дел в Чечне и вопросы социально-экономического развития региона. Ранее глава сообщил, что во время переговоров Путина и Эрдогана лично познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом.

«У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах», — написал глава Чечни в своем телегам-канале, добавив, что принял приглашение посетить Турцию от «высоких гостей».

Переговоры, по информации РБК, турецкого и российского президентов состоялись 5 августа в Сочи, встреча продлилась чуть больше четырех часов. По ее итогам стороны договорились перевести часть оплаты за поставки российского газа в Турцию в рубли, отстаивать суверенитет Ливии и территориальную целостность Сирии и вместе бороться с терроризмом на ее территории.

Также президенты условились углублять сотрудничество во многих секторах экономики. Кроме того, Путин и Эрдоган отметили необходимость выполнения стамбульских соглашений по вывозу зерна из украинских портов.