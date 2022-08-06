Путин сбил с толку лидеров Евросоюза «троянским конем»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает в качестве «троянского коня» российского лидера Владимира Путина внутри Европейского союза, отмечают западные эксперты.

«В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», — говорится в статье издания Foreign Policy.

Указывается, что политика Венгрии в настоящее время идет вразрез с европейской. Аналитики отмечают, что она подчеркивает отсутствие единства в Евросоюзе. Так, венгерские власти регулярно выступают против антироссийских санкций.

Орбан ранее неоднократно заявлял, что страна продолжает выступать против введения Евросоюзом эмбарго на российский газ. Он также подчеркивал, что политика санкций имеет обратный эффект и больше вредит ЕС, чем России.