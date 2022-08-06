Заражение «кошачьим» паразитом повышает сексуальность человека

Распространенный паразит придает человеку более привлекательный и сексуальный вид, выяснила международная группа ученых. Речь идет о токсоплазмах.
Заражение этим паразитом делает лица более симметричными, что способствует их большей привлекательности у противоположного пола, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом PeerJ.
Токсоплазма также вызывает физиологические изменения, которые приводят к улучшению метаболизма и нормализации веса, что позволяет поддерживать более низкий индекс массы тела.
В ходе эксперимента ученые демонстрировали подопытным фото инфицированных и неинфицированных токсоплазмами людей и призывали оценить их внешность. Первых респонденты всегда называли более красивыми.
Феномен можно объяснить влиянием паразита на репродуктивную функцию носителя, отмечают специалисты. В ходе эволюции токсоплазма научилась увеличивать шансы на передачу новому организму, а для этого требуется, чтобы носитель чаще вступал в сексуальные контакты.
Токсоплазма — простейший микроорганизм, живущий внутри клеток. Человек является промежуточным носителем паразита, а окончательным выступают домашние кошки.