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Заражение «кошачьим» паразитом повышает сексуальность человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Распространенный паразит придает человеку более привлекательный и сексуальный вид, выяснила международная группа ученых. Речь идет о токсоплазмах.

Заражение этим паразитом делает лица более симметричными, что способствует их большей привлекательности у противоположного пола, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом PeerJ.

Токсоплазма также вызывает физиологические изменения, которые приводят к улучшению метаболизма и нормализации веса, что позволяет поддерживать более низкий индекс массы тела.

В ходе эксперимента ученые демонстрировали подопытным фото инфицированных и неинфицированных токсоплазмами людей и призывали оценить их внешность. Первых респонденты всегда называли более красивыми.

Феномен можно объяснить влиянием паразита на репродуктивную функцию носителя, отмечают специалисты. В ходе эволюции токсоплазма научилась увеличивать шансы на передачу новому организму, а для этого требуется, чтобы носитель чаще вступал в сексуальные контакты.

Токсоплазма — простейший микроорганизм, живущий внутри клеток. Человек является промежуточным носителем паразита, а окончательным выступают домашние кошки.

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