Нюша подвела итоги семейной жизни

Певица Нюша поделилась в телеграм-канале свадебной фотографией со своим мужем и подвела итоги пятилетнего брака.
«Пять лет (эмоджи пылающего сердца). Благодарю тебя, дорогой, за это удивительное время», — написала певица.
Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова в 2017 году, через год у пары родилась дочь Симба (Серафима). А в 2021 году Нюша стала мамой во второй раз, у нее родился сын, которого назвали Саффрон.
До замужества личная жизнь Нюши была под пристальным вниманием СМИ из-за романа с Егором Кридом. С певцом они расстались очень драматично и долго не общались. Но будучи замужем и с ребенком певица помирилась с артистом и даже выпустила с ним клип о совместном прошлом.
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