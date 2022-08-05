Нюша подвела итоги семейной жизни

Певица Нюша поделилась в телеграм-канале свадебной фотографией со своим мужем и подвела итоги пятилетнего брака.

«Пять лет (эмоджи пылающего сердца). Благодарю тебя, дорогой, за это удивительное время», — написала певица.

Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова в 2017 году, через год у пары родилась дочь Симба (Серафима). А в 2021 году Нюша стала мамой во второй раз, у нее родился сын, которого назвали Саффрон.

До замужества личная жизнь Нюши была под пристальным вниманием СМИ из-за романа с Егором Кридом. С певцом они расстались очень драматично и долго не общались. Но будучи замужем и с ребенком певица помирилась с артистом и даже выпустила с ним клип о совместном прошлом.