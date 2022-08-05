НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский обвинил ЕС в «заморозке» €8 млрд помощи для Украины

Источник:
РБК
691 11
Фото: © Sibnet.ru

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в «искусственной задержке» с оказанием финансовой помощи стране на 8 миллиардов евро.

«Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — цитирует РБК Зеленского .

Он призвал не делать рядовых украинцев заложниками «нерешительности или бюрократизма» некоторых лидеров Евросоюза. Украинский лидер не стал уточнять, какая именно европейская страна затягивает с оказанием помощи Киеву, отметив, что верит: «это все-таки ошибка, которую исправят».

В конце июня страны Евросоюза одобрили оказание Украине дополнительной финансовой помощи на 9 миллиардов евро. Но позднее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что некоторые государства «не готовы поддержать Украину такой суммой». Киев получил только миллиард евро.

СМИ сообщили, что предоставление Украине пакета помощи блокирует Германия. Берлин согласился только с выделением первого транша в 1 миллиард долларов.

Еще по теме
Стала известна причина удаления канала Гоблина с Youtube
Лавров счел бесперспективными планы США на господство в мире
Белый дом призвал Россию к обмену заключенными
Американцы призвали «выпороть» Зеленского
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Xiaomi запустила большую распродажу в России
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
AliExpress «приземлился» в России
Обсуждение (11)
Картина дня
Лавров счел бесперспективными планы США на господство в мире
Безработица в России вырастет осенью
Минцифры исключило угрозу замедление мобильного интернета
Северная Македония тайно передала Украине Су‑25
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Какой подвиг был совершен Кадыровым, что-то я пропустил?

Uynachalnica

Напрасные мечты! Китай нынче против США настроен решительно.

Asd10

У рояля как-то крышка упала...

Danilon

Коалиция ныне недружественных к России стран состоит из нескольких десятков стран ! Не считал, но их...