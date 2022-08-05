Зеленский обвинил ЕС в «заморозке» €8 млрд помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в «искусственной задержке» с оказанием финансовой помощи стране на 8 миллиардов евро.

«Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — цитирует РБК Зеленского .

Он призвал не делать рядовых украинцев заложниками «нерешительности или бюрократизма» некоторых лидеров Евросоюза. Украинский лидер не стал уточнять, какая именно европейская страна затягивает с оказанием помощи Киеву, отметив, что верит: «это все-таки ошибка, которую исправят».

В конце июня страны Евросоюза одобрили оказание Украине дополнительной финансовой помощи на 9 миллиардов евро. Но позднее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что некоторые государства «не готовы поддержать Украину такой суммой». Киев получил только миллиард евро.

СМИ сообщили, что предоставление Украине пакета помощи блокирует Германия. Берлин согласился только с выделением первого транша в 1 миллиард долларов.