Эксперт увидел хороший знак для авторынка

Снижение ставок автокредитов вслед за ставкой рефинансирования ЦБ — хороший знак для авторынка, также ему помогут программы льготного кредитования, сообщил Sibnet.ru управляющий директор департамента развития продаж автобизнеса «Открытие Авто» Денис Швейцаров.

О последнем снижении ставки было объявлено 22 июля 2022 года: она вновь была снижена на 1,5 процентных пункта и составила уже 8 %. Это уже пятое снижение подряд после резкого повышения до 20% в начале марта.

«Размер процентов по автокредитам уже не так пугает россиян, которые после периода ожидания готовы вновь рассматривать заемные средства при покупке автомобиля. Ведь для большинства россиян кредит — единственный способ приобретения машины в текущих условиях с учетом значительно выросших с начала года цен, причем как на первичном, так и вторичном рынке», — отметил Швейцаров.

По его данным, в «Открытии Авто» средний чек по автокредиту на автомобили с пробегом в июне достиг 931 тысяч рублей, для новых авто — 1,95 миллиона рублей. Это больше, чем было в мае. Доля выданных автокредитов на покупку машин с пробегом увеличилась с 78% в мае до 82% в июне, и эта тенденция сохранится в июле.

Льготное кредитование

Возобновление программы льготного кредитования должно стать одним из драйверов роста рынка продаж новых автомобилей, тем более с учетом внесенных изменений в программу.

«Во-первых, увеличена сумма с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей. Последний раз ограничение по цене пересматривалось в 2020 году. А с учетом роста ценников на новые автомобили с начала года на 20% — 60% данный шаг выглядит более чем логичным», — указал Швейцаров.

Во-вторых, увеличение субсидии, которое призвано простимулировать замерший из-за высоких цен и падения реальных доходов населения покупательский спрос в сегменте продаж новых авто. Субсидия в данном случае однозначно подтолкнет к такой крупной покупке отложивших ее ранее россиян.

В рамках общей концепции развития электротранспорта логично и предложение Минпромторга о господдержке в 35% от стоимости локализованного в РФ электромобиля Evolute.