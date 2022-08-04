Китай начал масштабные учения у Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая.

Учения, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, стартовали в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, они продлятся до 12.00 воскресенья, приводит РИА Новости сообщения китайского телевидения.

Китайская сторона выпустила предупреждение для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах, где идут учения, координаты которых были опубликованы ранее.

Нэнси Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года. Китая заявил в этой связи предупредил, что «играющий с огнем рискует обжечься».

Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.

Визит Пелоси стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против Тайваня.