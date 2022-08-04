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Тайвань призвал делегацию Германии посетить остров

Источник:
ТАСС
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Фото: Hofec, Switzerland / CC BY-SA 3.0

Представитель Тайваня в Германии Се Чживэй на фоне резкого обострения отношения с Китаем предложил делегации Бундестага (парламента ФРГ) посетить остров.

«Запреты на поездки на Тайвань должны исчезнуть», — приводит ТАСС слова дипломата. "Я предлагаю, чтобы делегация Бундестага во главе с председателем парламента отправилась на Тайвань. Это исходило бы не от парламентских фракций, а от Бундестага как такового — как независимого законодательного государственного органа», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что нынешняя ситуация представляет собой «самый большой потенциал для военного конфликта с 1996 года».

Отношения между властями материкового Китая и Тайванем в последние несколько дней являются крайне напряженными из-за состоявшегося во вторник и среду визита Пелоси на остров.

Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, то это не останется без последствий, будут приняты жесткие меры. Сразу после прилета Пелоси Пекин объявил о планах проведения военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Согласно официальной позиции Пекина, это одна из провинций КНР.

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