Глава МИД КНР обвинил американских «политиканов» в игре с огнем

США бросили вызов суверенитету Китая над Тайванем и умышленно провоцируют инциденты в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе», — цитирует ТАСС заявление министра.

По словам Ван И, «некоторые политиканы США заботятся лишь о собственных интересах, открыто играют с огнем в тайваньском вопросе».

«Нарушение американской стороной своих обязательств по тайваньскому вопросу является постыдным, только и может, что приблизить на шаг крах репутации США», — отметил глава МИД КНР.