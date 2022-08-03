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Глава МИД КНР обвинил американских «политиканов» в игре с огнем

Источник:
ТАСС
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Фото: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten / CC BY 2.0

США бросили вызов суверенитету Китая над Тайванем и умышленно провоцируют инциденты в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе», — цитирует ТАСС заявление министра.

По словам Ван И, «некоторые политиканы США заботятся лишь о собственных интересах, открыто играют с огнем в тайваньском вопросе».

«Нарушение американской стороной своих обязательств по тайваньскому вопросу является постыдным, только и может, что приблизить на шаг крах репутации США», — отметил глава МИД КНР.

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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.