Евросоюз ввел запрет на импорт российского угля

Евросоюз с 1 августа ввел в силу санкции, запрещающие импорт угля из России. Ограничительная мера была включена в пятый пакет санкций.

По данным Минэнерго РФ, на страны Евросоюза приходилось 21,8% экспорта угля из России, этом примерно 49 миллионов тонн. На момент принятия решения импорт угля из России оценивался в 8 миллиардов евро.

Евросоюз в мае резко нарастил закупки российского угля — до 4,7 миллиона тонн. Кроме этого, на фоне введения запрета европейские страны увеличили поставки из Казахстана. В январе—мае объем превысил показатели всего 2021 года.

На фоне вводимых ограничений российские угольщики ищут новые способы и маршруты экспорта.