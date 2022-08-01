НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз ввел запрет на импорт российского угля

Источник:
Sibnet.ru
823 10
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Евросоюз с 1 августа ввел в силу санкции, запрещающие импорт угля из России. Ограничительная мера была включена в пятый пакет санкций.

По данным Минэнерго РФ, на страны Евросоюза приходилось 21,8% экспорта угля из России, этом примерно 49 миллионов тонн. На момент принятия решения импорт угля из России оценивался в 8 миллиардов евро.

Евросоюз в мае резко нарастил закупки российского угля — до 4,7 миллиона тонн. Кроме этого, на фоне введения запрета европейские страны увеличили поставки из Казахстана. В январе—мае объем превысил показатели всего 2021 года.

На фоне вводимых ограничений российские угольщики ищут новые способы и маршруты экспорта.

Еще по теме
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
Кремль заявил о невозможности поставлять больше газа в Европу
Китай раскритиковал санкции США за покупку российских энергоресурсов
Россия начала строить второй газопровод в Китай
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
Назван идеальный способ ругать детей
Украина в День ВМФ нанесла удар по штабу Черноморского флота
Обсуждение (10)
Картина дня
США перебросили авианосную группу ближе к Тайваню
Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Байден согласился обсудить с Путиным новую систему контроля вооружения
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
32
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
29
Спикер Госдумы назвал уехавших из страны россиян предателями
27
Дефицит электроники ожидается в России с началом осени
27
Российский флот установил господство в Азовском море
25
Прямая линия с Путиным пройдет не раньше сентября