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Кинотеатры вернут голливудские релизы хитрым путем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Российские кинотеатры придумали, как выпускать голливудские релизы западных студий, которые перестали предоставлять свой контент с начала военной спецоперации.

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» с 1 августа начнет показы кинопродуктов, которые включают в себя российский фильм и «зарубежные видеоматериалы», сообщил гендиректор данной киносети Алексей Васясин «Ведомостям».

Первой коллаборацией станет мультфильм «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация». Далее в кинопродукты, составленные по схеме российский фильм плюс зарубежный, войдут любые фильмы, покинувшие Россию.

Минимальная цена билета на утренний сеанс кинопродукта в регионах составит от 168 рублей, максимальная на вечерний сеанс в Москве – 670 рублей, сообщил Васясин.

Откуда киносеть возьмет копии голливудских фильмов, не сообщается. По закону, релиз фильма без прокатного удостоверения считается административным правонарушением (статья 14.58 КоАП РФ) и предусматривает штраф для юридических лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

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