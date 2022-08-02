План по показу голливудских релизов в России провалился

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» отказалась от идеи выводить в прокат «кинопродукты» из российских и голливудских фильмов, основной причиной стало нарушение закона.

В понедельник гендиректор киносети Алексей Васясин заявил о таком формате показа голливудских релизов, которые не вышли в России. Но в тот же день стало известно о невозможности проекта.

По данным телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», совет директоров компании не согласовал проведение акции и решил полностью отменить ее из-за «неприемлемости нарушения прав правообладателей контента».

Васясин объяснил, что вброс информации о «кинопродуктах» был специальной акцией, чтобы привлечь Минкультуры России к проблеме кинобизнеса.

«Цель акции выполнена полностью, ждем встречных шагов от МК (Министерство культуры)», — цитирует Васясина ТАСС.

Сейчас для кинотеатров главной проблемой стали низкие сборы из-за отсутствия голливудского кино. Российские фильмы, вышедшие в прокат с начала спецоперации, за уикенд собирали не более 20 миллионов рублей. Для сравнения, зарубежные хиты в свое время приносили за первые прокатные выходные до 1 миллиарда рублей.