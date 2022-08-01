Вице-премьер сравнил скорость рабочих из России и КНДР

Рабочие-строители из Северной Кореи производительнее российских, а трудовой рынок этой страны «очень интересный», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Чиновник привел в пример корейских плиточников, которые работают в 2,5 раза быстрее российских. «Получается, что он один заменяет два–два с половиной плиточников российских. Вот это факт», — заявил Хуснуллин в интервью РБК.

По его словам, исторически Россия всегда ориентировались на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов и не рассматривала более далекие рынки. «Они (северокорейцы), конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые», — уточнил вице-премьер.

Страны-члены ООН с 2017 года не могут нанимать граждан Северной Кореи. Санкции связаны с тем, что по законам КНДР северокорейцы обязаны отчислять до 70% зарплаты государству. В резолюции ООН отмечается, что эти доходы власти КНДР тратят на программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.