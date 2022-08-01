Регина Дубовицкая сообщила о судьбе «Аншлага»

Ведущая Регина Дубовицкая сообщила, что новые выпуски «Аншлага» готовятся, но, когда программа начнет выходить в эфир, до сих пор неизвестно.

«Я сама не знаю, когда нас ждать в эфире. Но мы не расслабляемся. Вот, в данный момент я готовлю новый выпуск. Работа идет, потому что нам сказали, что нужно работать и все поставят в эфирную сетку», — сказала Дубовицкая изданию PROZVEZD.

Ведущая отметила, что в начале телесезона, который традиционно стартует в сентябре, программа точно не вернется. Возможно, стоит ожидать «Аншлаг» в эфире канала «Россия» ближе к зиме, к концу года.

Развлекательные проекты перестали выходить на Первом канале и «России» с начала военной спецоперации. Некоторые шоу уже вернулись в эфир, но многие судьба многих других все еще неизвестна.