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Регина Дубовицкая сообщила о судьбе «Аншлага»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Аншлаг»

Ведущая Регина Дубовицкая сообщила, что новые выпуски «Аншлага» готовятся, но, когда программа начнет выходить в эфир, до сих пор неизвестно.

«Я сама не знаю, когда нас ждать в эфире. Но мы не расслабляемся. Вот, в данный момент я готовлю новый выпуск. Работа идет, потому что нам сказали, что нужно работать и все поставят в эфирную сетку», — сказала Дубовицкая изданию PROZVEZD.

Ведущая отметила, что в начале телесезона, который традиционно стартует в сентябре, программа точно не вернется. Возможно, стоит ожидать «Аншлаг» в эфире канала «Россия» ближе к зиме, к концу года.

Развлекательные проекты перестали выходить на Первом канале и «России» с начала военной спецоперации. Некоторые шоу уже вернулись в эфир, но многие судьба многих других все еще неизвестна.

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fender1984

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Какое ПВО, если дрон прилетел из Севастополя, а не извне?

pepelmetal

Конечно молодцы, надеюсь зима будет супер холодной

GammiPluh

ой ли, у тебя что исключительная лицензия на написание чушь и бреда?