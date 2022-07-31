Зеленский объявил обязательную эвакуацию населения с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации населения с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

«Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя», — приводит ТАСС заявление Зеленского.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, отмечал Путин, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.