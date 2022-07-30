НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Таинственные отверстия обнаружили на дне Атлантики

Источник:
Sibnet.ru
101 1
Фото: Official U.S. Navy Imagery / Attribution License

Экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA Ocean Exploration обнаружила таинственные отверстия на дне Атлантического океана, которые напоминают рукотворные.

Снимки были сделаны глубоководным аппаратом в ходе исследования затопленного горного хребта в центре Атлантики. На фото виднеются отверстия правильной формы, выстроенные в четкие линии, пишет Phys.org.

Отверстия выглядят рукотворными, однако они располагаются на глубине около 3500 метров. Их происхождение пока не могут объяснить. Отмечается, что нет данных о каких-либо других экспедициях на этом месте.

Фото: © NOAA

По одной из версий, отверстия могли быть проделаны вырывающимся из-под поверхности дна газом или мощными водяными струями из подземных источников, однако гидротермальные жерла не бывают настолько правильными.

Срединно-Атлантический хребет простирается примерно на 16 тысяч километров с севера на юг и считается самой длинной горной цепью в мире. Большая его часть находится под водой.

Еще по теме
Гренландия растеряла запасы льда из-за аномальной жары
Создана первая бумажная батарейка
Ученые исследуют появление молочных продуктов в рационе кочевников
Кошек в Польше признали «чужеродной формой жизни»
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Турция сорвала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Кремль заявил о невозможности поставлять больше газа в Европу
Самые красивые девушки России. ФОТО
Российские пираты взломали Diablo 2: Resurrected
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

mosquito__2010

"продолжает закупать российский газ через посредника" ... Будет дороже, но зато не в рублях и не Русским...

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!