Таинственные отверстия обнаружили на дне Атлантики

Экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA Ocean Exploration обнаружила таинственные отверстия на дне Атлантического океана, которые напоминают рукотворные.

Снимки были сделаны глубоководным аппаратом в ходе исследования затопленного горного хребта в центре Атлантики. На фото виднеются отверстия правильной формы, выстроенные в четкие линии, пишет Phys.org.

Отверстия выглядят рукотворными, однако они располагаются на глубине около 3500 метров. Их происхождение пока не могут объяснить. Отмечается, что нет данных о каких-либо других экспедициях на этом месте.

Фото: © NOAA

По одной из версий, отверстия могли быть проделаны вырывающимся из-под поверхности дна газом или мощными водяными струями из подземных источников, однако гидротермальные жерла не бывают настолько правильными.

Срединно-Атлантический хребет простирается примерно на 16 тысяч километров с севера на юг и считается самой длинной горной цепью в мире. Большая его часть находится под водой.