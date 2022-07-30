Гренландия растеряла запасы льда из-за аномальной жары

Гренландия потеряла значительную долю запасов льда из-за аномально теплой июльской погоды

В некоторых частях острова температура колебалась в районе 15,5 градуса, что более чем на 10 градусов превышает июльскую климатическую норму, пишет издание Gizmodo.

Такие высокие температуры вызвали широкомасштабное таяние снега и льда на ледяном щите Гренландии. Так, только 15 по 17 июля ледяной щит потерял около 18 миллиарда тонн воды, подсчитали ученые.

В дальнейшем таяние усилилось — в конце июля ледяной щит терял от 8 до 10 миллиардов тонн воды ежесуточно. Тающая вода увлекала за собой массу ледниковой грязи, которую видно даже из космоса.

Климатологи уже бьют тревогу — таяние такого огромного количества льда влияет на глобальный климат. Так, если весь ледяной щит Гренландии растает, уровень моря на планете поднимется примерно на восемь метров.