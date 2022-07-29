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Экономика США поскользнулась: чем грозит американская рецессия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: frankieleon / Attribution License
Министерство торговли США опубликовало данные, согласно которым американское ВВП во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении. В первом квартале также был зафиксирован спад, который составил 1,6%. По правилам, продолжающийся два квартала подряд спад означает наступление рецессии. Чем грозит падение экономики США всему миру?

Рецессия — спад экономики, во время которого доходы населения падают, растут цены, увеличивается безработица, массово банкротятся компании, снижаются инвестиции. Последняя мировая рецессия наблюдалась в 2009 году.

Власти США отрицают спад?

Аналитики отмечают, что пока падение американской экономики можно назвать относительно мягким — согласно отчету Минторга США, потребительские расходы граждан во втором квартале выросли на 1%. Кроме этого, в минувшем квартале значительно вырос объем экспорта — сразу на 18%.

При этом инвестиции бизнеса в основной капитал снизились на 3,9%, а расходы федерального правительства уменьшились на 1,9%. Кроме этого, падают основные индексы фондовых рынков, что говорит о пессимизме инвесторов.

Великая депрессия 1929 года длилась 43 месяца. Самая продолжительная рецессия после Второй мировой войны длилась 18 месяцев — с декабря 2007 по июнь 2009 года. Средняя продолжительность спада экономики в США — 17,5 месяцев.

Плохие показатели США непосредственно влияют на мировую экономику — так, совокупный ВВП группы стран G7 сократился на 0,1%. Чуть лучше ситуация в Китае, однако и там эксперты ожидают падения роста ВВП до рекордно низких 1,1%.

Впрочем, американские власти пытаются отрицать экономический спад. Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC ранее заявила, что экономический рост замедляется, но отметила, что не видит признаков рецессии. «Это не экономика, находящаяся в рецессии», — сказала она.

Что будет дальше?

Профессор ВШЭ Евгений Коган в своем телеграм-канале спрогнозировал, что в итоге рецессия «накроет» как США, так и Евросоюз. По его словам, никогда еще в истории не наблюдалось столько параллельных негативных событий для экономики.

В частности, Коган отметил, что в 2022 году наблюдаются логистический кризис, высокая инфляция, продовольственные проблемы, высокая геополитическая напряженность, обвал цен на недвижимость и снижение биржевых котировок.

Свою лепту в разворачивающийся экономический кризис также внесли антироссийские санкции, которые уже привели к значительному росту цен на энергоресурсы. В результате Европа лишилась дешевых газа и нефти, которые повышали конкурентоспособность местных производств.

Эксперты указывают, что в этой ситуации США и Евросоюз будут продолжать ужесточать монетарную политику. Это приведет к дорогим кредитам, и, соответственно, к сокращению потребления и производства.

При этом Россия, скорее всего, ощутит не все последствия мирового кризиса, так как в настоящее время фактически изолирована от развитых экономик. Шоковые последствия исключены в силу вынужденного отказа от доллара и евро, а также разрыва финансовых связей с Евросоюзом и США.

Но мировая рецессия неизбежно снизит спрос на сырье — прежде всего энергоносители. Снижение экспортных доходов может больно ударить по российскому бюджету, который сегодня на 50% наполняется за счет продажи нефти и газа. 

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Топ комментариев

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...