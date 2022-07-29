Назван идеальный способ ругать детей

Серьезно говорить с детьми необходимо в определенное время, рассказала эксперт по развитию детей Кристин Брейди.

По ее словам, если ребенок совершает что-то запрещенное или опасное, необходимо прекратить такое поведение. Для разговора требуется спокойная и умиротворяющая обстановка, которая поможет сосредоточиться, пишет The Sun.

Идеальное время для строгого разговора — вечернее купание ребенка. В этот период он максимально восприимчив к психологическому воздействию со стороны родителя, кроме этого, он не может быстро покинуть место беседы.

При этом Брейди подчеркнула, что не стоит вести серьезный разговор каждый раз, когда ребенок принимает ванну, иначе он начнет бояться этого времени. Кроме ванной, для строгих внушений также подойдет длительная поездка в автомобиле.