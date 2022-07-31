Бороться с курением невозможно без введения запрета на свободную продажу электронных сигарет и вейпов, заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

Эти продукты не менее вредны для здоровья, они содержат синтетический и крайне токсичный никотин, который, проникая в организм с аэрозолями электронных сигарет всасывается в кровь уже в полости рта и доходит до мозговых рецепторов быстрее, чем никотин при курении обычных сигарет, вызывая быструю и стойкую никотиновую зависимость, цитирует РИА Новости Гамбарян.

По ее словам, в России реализуется концепция государственной политики противодействия потреблению табака. Поставлена задача на планомерное снижение числа курящих с постепенным выводом табачной продукции из гражданского оборота, сокращение заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

Для достижения государственных целей необходимо планомерно снижать потребление не только обычных сигарет, но также вейпов, электронных сигарет и продуктов нагревания табака, отметила Гамбарян.