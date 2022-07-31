Бороться с курением невозможно без введения запрета на свободную продажу электронных сигарет и вейпов, заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
Эти продукты не менее вредны для здоровья, они содержат синтетический и крайне токсичный никотин, который, проникая в организм с аэрозолями электронных сигарет всасывается в кровь уже в полости рта и доходит до мозговых рецепторов быстрее, чем никотин при курении обычных сигарет, вызывая быструю и стойкую никотиновую зависимость, цитирует РИА Новости Гамбарян.
По ее словам, в России реализуется концепция государственной политики противодействия потреблению табака. Поставлена задача на планомерное снижение числа курящих с постепенным выводом табачной продукции из гражданского оборота, сокращение заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.
Для достижения государственных целей необходимо планомерно снижать потребление не только обычных сигарет, но также вейпов, электронных сигарет и продуктов нагревания табака, отметила Гамбарян.
AlhazredГаз перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))
pepelmetalлатвия, встречай газ по 3000$
pepelmetalНе, подобным тебе уподобляться ну буду!
GammiPluhэто модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят