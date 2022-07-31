Врач рассказала о питании в сильную жару

Организм человека в жаркую погоду работает по-другому и достаточно тяжело переносит белковые и жирные продукты, предупредила врач-терапевт Ольга Исаева.

«Пища должна быть более легкая. Не мясная, а такая — растительная. Конечно, исключается жирная, острая, жареная. В большом количестве этого употреблять не нужно, а лучше заменить рыбой», — приводят «Известия» совет врача.

По ее словам, в жару подойдут тушеные овощи: кабачок, баклажаны, а также продукты, богатые жидкостью, например арбузы. Белковые и жирные продукты в такую погоду стоит исключить из рациона.

«Белок должен присутствовать, но не в большом количестве, просто чтобы не было затруднений в процессе переваривания, потому что энергии на такую жару уходит много, организму тяжело, и системы работают немножечко в другом режиме, в более напряженном. А тяжелые продукты могут способствовать ухудшению самочувствия», — пояснила Исаева.

Отдельное внимание стоит уделить качеству и свежести продуктов, а также стоит следить за тем, чтобы не было переедания, отметила врач.