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Врач рассказала о питании в сильную жару

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Организм человека в жаркую погоду работает по-другому и достаточно тяжело переносит белковые и жирные продукты, предупредила врач-терапевт Ольга Исаева.

«Пища должна быть более легкая. Не мясная, а такая — растительная. Конечно, исключается жирная, острая, жареная. В большом количестве этого употреблять не нужно, а лучше заменить рыбой», — приводят «Известия» совет врача.

По ее словам, в жару подойдут тушеные овощи: кабачок, баклажаны, а также продукты, богатые жидкостью, например арбузы. Белковые и жирные продукты в такую погоду стоит исключить из рациона.

«Белок должен присутствовать, но не в большом количестве, просто чтобы не было затруднений в процессе переваривания, потому что энергии на такую жару уходит много, организму тяжело, и системы работают немножечко в другом режиме, в более напряженном. А тяжелые продукты могут способствовать ухудшению самочувствия», — пояснила Исаева.

Отдельное внимание стоит уделить качеству и свежести продуктов, а также стоит следить за тем, чтобы не было переедания, отметила врач.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят