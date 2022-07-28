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США попросили переименовать оспу обезьян из-за расизма

Источник:
Le Monte
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Фото: © NIAID

Всемирная организация здравоохранения получила обращение властей Нью-Йорка с предложением переименовать оспу обезьян, чтобы не травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих.

Обращение подписал руководитель городского департамента здравоохранения и психологической гигиены Нью-Йорка Ашвин Васан. Он напомнил, что ВОЗ уже планировала переименовать болезнь.

По его мнению, используемая сейчас терминология уходит корнями в расистскую историю и болезненна для цветных общин, пишет издание Le Monte. Заболеванию предлагается дать толерантное название.

Отмечается, что название «оспа обезьян» может возродить у этнических и сексуальных меньшинств память о расистских оскорблениях, что впоследствии может привести к тому, что некоторые пациенты, заразившиеся вирусом, не станут обращаться за медицинской помощью.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание, которое, как правило, встречается в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Впервые обезьянью оспу выявили в 1958 году у обезьян в одной из датских лабораторий.

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Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

snoo

Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...

kygear

Лев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?

kygear

Надо перейти на 10% что бы сберечь дорогостоящее оборудование.