США попросили переименовать оспу обезьян из-за расизма

Всемирная организация здравоохранения получила обращение властей Нью-Йорка с предложением переименовать оспу обезьян, чтобы не травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих.

Обращение подписал руководитель городского департамента здравоохранения и психологической гигиены Нью-Йорка Ашвин Васан. Он напомнил, что ВОЗ уже планировала переименовать болезнь.

По его мнению, используемая сейчас терминология уходит корнями в расистскую историю и болезненна для цветных общин, пишет издание Le Monte. Заболеванию предлагается дать толерантное название.

Отмечается, что название «оспа обезьян» может возродить у этнических и сексуальных меньшинств память о расистских оскорблениях, что впоследствии может привести к тому, что некоторые пациенты, заразившиеся вирусом, не станут обращаться за медицинской помощью.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание, которое, как правило, встречается в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Впервые обезьянью оспу выявили в 1958 году у обезьян в одной из датских лабораторий.