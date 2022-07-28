Создатель «ЭпиВакКороны» заявил о некачественных компонентах

Компания «Вектор-Биальгам», один из производителей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», потребовал 260 миллионов рублей от выпускавшего компоненты «Герофарма» за некачественный белок. Эффективность этой вакцины от поражения легких оценили в 2%.

«Вектор-БиАльгам» подал в Арбитражный суд Новосибирской области иск к «Герофарму» с требованием взыскать 260 миллионов рублей убытков, причиненных поставкой некачественного товара, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку дел.

«Герофарм» выпускал один из ключевых компонентов «ЭпиВакКороны» — белок-носитель, с которым объединяются пептиды. В июне 2021 года «Вектор-БиАльгам» заказал у компании этот белок, сумма контракта и объем заказа не раскрываются. Этот же компонент заказывал у «Герофарма» и разработчик «ЭпиВакКороны» — центр «Вектор» — на сумму 555 миллионов рублей, следует из данных государственных закупок.

Вакцина «ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной вакциной против COVID-19. С момента регистрации в октябре 2020 года по состоянию на 14 января, по данным портала «Стопкоронавирус.рф», в оборот было введено почти 13 миллионов доз «ЭпиВакКороны».

По данным RNC Pharma, «Вектор-БиАльгам» произвел 42% доз, центр «Вектор» — 35%, а «Герофарм» — около 23%. В 2022 году не было выпущено ни одной серии вакцины, следует из данных RNC Pharma и Росздравнадзора.

«ЭпиВакКорона» дает только 2% защиту от поражения легких на фоне распространения штаммов «омикрон» и «дельта», выяснили Европейский университет в Санкт-Петербурге и Медицинский институт имени Березина Сергея. Показатель «Спутника V» составил 71%, «КовиВака» — 46%.