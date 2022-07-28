Объявлена дата премьеры второго сезона сериала «Судьба: сага Винкс»

Премьера второго сезона сериала «Судьба: сага Винкс» состоится 16 сентября на Netflix, сообщается в социальной сети стримингового сервиса.

Сериал, основанный на мультсериале Winx, рассказывает о девушке по имени Блум и ее подругах, которые учатся в школе волшебников, чтобы стать феями. Первый сезон вышел на Netflix 22 января 2021 года.

Шоураннером сериала выступил Брайан Янг, известный по «Дневникам вампира». Главную роль в сериале сыграла Эбигейл Ф. Коуэн, известная по сериалам «Очень странные дела» и «Леденящие душу приключения Сабрины».