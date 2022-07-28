Белый дом предложил обменять Виктора Бута на двух американцев

Президент США Джо Байден поддержал обмен россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России, сообщил телеканал CNN со ссылкой источники в Белом доме.

Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году. Его обвинили в незаконной продаже оружия. В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора «с целью убийства граждан США» и приговорил его к 25 годам тюрьмы.

КАк сказали источники, предложение России было направлено в июне. Решение Байдена поддержать этот план помогло преодолеть сопротивление Министерства юстиции США, которое возражало против освобождения Бута, приводит ТАСС материал CNN.

Американская баскетболистка Грайнер была арестована в феврале после прибытия в Москву авиарейсом из Нью-Йорка за попытку ввезти на территорию России гашишное масло. Она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России. За шпионаж его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.