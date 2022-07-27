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Китай раскритиковал санкции США за покупку российских энергоресурсов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Китайские власти категорически против попыток США ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти и газа, заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос, как власти КНР относятся к таким планам Соединенных Штатов.

Ранее сенаторы США предложили ввести санкции в отношении компаний, связанных с продажей российской нефти и других энергоносителей Китаю. По данным Bloomberg, инициатива имеет большие шансы получить поддержку в Сенате США.

Законопроект предусматривает штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в КНР.

Импорт Китаем российской сырой нефти в мае вырос на 55% по сравнению с 2021 годом, достигнув рекорда. Китайские компании начали закупать нефть у России из-за того, что она подешевела на фоне санкций.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...