Зверское убийство девушки в Новосибирске попало на видео

Мужчина в Новосибирске зверски убил несовершеннолетнюю подругу — он не менее 15 раз ударил ее ножом, нападение на регистратор снял проезжавший мимо автомобиль.

Убийство произошло поздно вечером во вторник на улице Лесосечной в микрорайоне Нижняя Ельцовка, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области. По версии следствия, 27-летний мужчина приревновал 17-летнюю девушку, во время ссоры он напал на нее с ножом и нанес не менее 15 ударов. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Нападение снял видеорегистратор из машины. На видео виден мужчина, который не решился вмешаться. Sibnet.ru не публикует ролик по этическим причинам, его можно посмотреть здесь.

По данным телеграм-каналов, подруги погибшей рассказали, что парень часто избивал девушку, а она не могла уйти из-за постоянных угроз.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Нападавший уже был судим. Он хотел уехать из страны, но был оперативно задержан.