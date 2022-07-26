Саудовская Аравия построит гигантский город-небоскреб

Саудовская Аравия представила проект небоскреба Mirror Line длиной 120 километров стоимостью 1 триллион долларов. После завершения небоскреб станет самым большим зданием в мире.

Конструкция будет представлять собой два параллельных небоскреба высотой 487 метров, которые протянутся через пустыню, горные ландшафты и побережье. На строительство циклопического сооружения может уйти около 50 лет.

Проект курирует принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. По его словам, небоскреб будет рассчитан на 5 миллионов жильцов, при этом здание-город сможет питаться от возобновляемых источников энергии.

Внутри обитаемого пространства будет все необходимое для жизни — больницы, фабрики по производству продуктов питания, футбольное поле, яхт-клуб и даже собственный высокоскоростной поезд, который доставит из одного конца небоскреба в другой за 20 минут.

На сегодня самым большим сооружением в мире за всю историю человечества считается 163-этажный небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае. Высота здания составляет 828 метров.