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Спрогнозирована численность населения России к концу XXI века

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Численность населения России к концу XXI века может составить от 67,4 миллиона до 216,7 миллиона человек, в зависимости от сценария развития страны, к такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ.

Эксперты разработали 30 вариантов развития событий: в пяти из них численность населения останется стабильной и составит 146-156 миллионов человек, в девяти — рост до 160 миллионов и выше, в 16 — снижение ниже 140 миллионов, в том числе в 11 — спад ниже 120 миллионов, приводит РБК прогноз численности и демографической нагрузки населения России от НИУ ВШЭ.

«Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум — сочетание высоких сценариев всех трех составляющих», — пояснили авторы исследования.

Наиболее вероятный сценарий — снижение численности населения России до 137,5 миллиона человек к концу XXI века. Согласно этому варианту, к середине 2070-х годам численность россиян сократится на 10%, до 131 миллиона, а затем будет расти в пределах 5%.

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Экономика #Рынок труда #Промзона
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