Сквер в Новосибирске назовут в честь героев Донбасса

Мэрия Новосибирска предложила переименовать один из скверов в честь героев Донбасса, сообщил ее пресс-центр.

«Запрос такой в нашем обществе есть. В мэрию — мне лично, в общественную приемную – поступают предложения от горожан. Поэтому я поручил рассмотреть возможность присвоения имен героев — участников специальной военной операции улицам, скверам Новосибирска», — заявил мэр Анатолий Локоть.

Переименовывать будут сквер «Воинский» в Октябрьском районе. Сейчас идет реконструкция территории, строится православный храм. Работы планируют завершить в 2023 году.

«Вопрос будет вынесен на обсуждение городской комиссии по присвоению наименований. Думаю, что и депутаты поддержат нашу инициативу, так как с их стороны были подобные обращения. Это предложение своевременное, хорошее, в духе патриотизма, который сегодня проявляют новосибирцы», — отметил мэр.